Gazzetta - Maran tiene Castro e Cigarini in panchina: sulla mediana cinque nomi per tre posti

Come Carlo Ancelotti, anche Rolando Maran ha trascorso gli ultimi giorni ad ipotizzare, studiare e formulare il possibile undici anti-Napoli. L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport spiega come "il tecnico del Cagliari tiene Castro e Cigarini in panchina e ha qualche dubbio in mediana: per Rog, Birsa, Ionita, Oliva e Nandez sono in ballo tre posti.