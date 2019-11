Gazzetta - Mertens e Callejon problema da gestire per Ancelotti: senza contratto potrebbero giocare col timore di infortunarsi

Che futuro per Mertens e Callejon? A tornare su un tema sempre attuale è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive: "Essere arrivati sino a novembre senza un accordo sul rinnovo, significa che lo spagnolo Callejon e il belga Mertens, dopo 7 stagioni, da febbraio saranno liberi di firmare con un altro club, visto che andranno allo svincolo. Parliamo di due giocatori di altissimo rendimento, ma che a questo punto potrebbero diventare anche un problema in più da gestire per Ancelotti. Infatti al di là degli errori di martedì notte e senza voler inseguire capri espiatori, diventa umano che un giocatore che debba sottoscrivere un contratto magari abbia qualche timore in più di infortunarsi in questa fase, con tutto quello che può comportare nelle scelte dell’allenatore e negli equilibri di gruppo, visto che parliamo di due senatori molto ascoltati dai compagni".