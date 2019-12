Gazzetta - Mertens ed Elmas meritano una maglia da titolare: Insigne si dia una mossa

Il Napoli ha tanta qualità all'interno della sua rosa. E, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono due calciatori su tutti che con Gattuso sono andati per due volte in panchina ma meriterebbero la maglia da titolare. Il quotidiano rosa scrive che Dries Mertens ed Eljif Elmas, anche per quanto visto ieri contro il Sassuolo, scalpitano per diventare i titolari della squadra. Un messaggio anche per Lorenzo Insigne, che - si legge - dovrebbe darsi una mossa per non perdere il posto.