Gazzetta - Mertens, niente rinnovo: resta un ultimo anno per l'assalto allo scudetto

Dries Mertens, ad oggi, è l'unica vera alternativa ad Arkadiusz Milik. E, nel suo ultimo anno, il belga vuole dare l'assalto allo scudetto, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Anche lui, come Callejon, è in scadenza, se non ci saranno novità, al termine di questa stagione saranno liberi di andare altrove. L’attaccante belga è solito dialogare negli spazi stretti e concludere dall’interno dell’area. Schierarlo centravanti è stata un’intuizione di Maurizio Sarri, tre anni fa. Da allora, è sempre stato considerato una punta centrale, non più alternativa a Insigne, ma all’attaccante polacco. De Laurentiis, però, non è intenzionato a rinnovargli il contratto. Sarebbe potuto emigrare in Cina, a guadagnare un bel po’ di milioni, ma ha preferito restare per vincere lo scudetto".