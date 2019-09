Gazzetta - Mertens, non c'è contratto che tenga: Dries non si pone limiti fino a giugno

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Dries Mertens in azzurro: "Che storia la sua! Sembra non avere mai fine. Eppure c’è una data che potrebbe interromperla ed è quella del 30 giugno prossimo, quando il suo contratto col Napoli scadrà. Ma prima di quel giorno, c’è un’intera stagione da giocare. Non c’è contratto che tenga, cosa importa di quel che accadrà fino a giugno. Dries non si vuole porre limiti, segna a raffica, garantendo alla squadra quella continuità che serve in questi momenti e che garantisce gol pesantissimi come i due di ieri sera".