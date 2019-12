Gazzetta - Mertens voleva la fascia per anzianità, ma Ancelotti ha preferito responsabilizzare Kou

Il Napoli aveva bisogno della scossa e questa è arrivata ad Anfield, in casa dei campioni d'Europa del Liverpool, con un'ottima prestazione. Ora è tempo di svoltare anche in campionato, a cominciare dalla sfida di oggi contro il Bologna. Carlo Ancelotti ha ritrovato Kalidou Koulibaly, un leader del gruppo, insignito della fascia di capitano nel match di Champions League. Un gesto del tecnico che non ha reso felice invece Dries Mertens, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"La prima mossa l’ha fatta, Ancelotti, affidandogli la fascia di capitano nella difficile notte di Anfield. Una decisione che ha sorpreso Dries Mertens che, in assenza di Insigne e Callejon, si sarebbe aspettato l’investitura da parte dell’allenatore, fosse stato soltanto per una questione di anzianità. Ma, affidando la fascia al difensore, Ancelotti ha inteso responsabilizzarlo e lui quel carico in più l’ha sopportato, mostrandosi d’esempio ai suoi compagni".