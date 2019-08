Gazzetta, messaggio al Napoli: "Llorente usato sicuro e non costoso, non va snobbato!"

Come si spiegano le tante richieste per Fernando Llorente? Probabilmente rivedendo il suo ultimo anno al Tottenham, nel corso del quale ha dimostrato di essere ancora una punta affidabile. La domanda se l'è posta La Gazzetta dello Sport che, rispondendo, ha mandato anche un messaggio alle pretendenti, tra cui il Napoli:

"Llorente, ancora tu. A oltre 34 anni, il centravanti spagnolo è ancora al centro delle trattative di mercato: anche il Napoli, tanto per citare una pretendente, lo ha contattato e ne ha sondato la disponibilità al ritorno in Italia. Fernando era sparito dai radar dopo essersi svincolato dalla Juve nel 2015. Da onesto mestierante d’area, nelle annate nel Siviglia prima e nello Swansea poi, non è tornato ai livelli bianconeri. Ha avuto un’altra chance con il Tottenham, ha visto giusto. Tanto che è stato utilissimo quando si è infortunato Kane: gran riserva, anche lui ha lasciato il segno nella cavalcata in Champions. Ma gli Spurs però non lo hanno trattenuto, è a parametro zero. Tipico usato sicuro, non costoso, magari si rivela un affare. Non va snobbato"-