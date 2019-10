Gazzetta mette pressione: "Napoli obbligato a vincere per accorciare da Inter e Juve"

Dopo la sconfitta col Cagliari, prima del successo col Brescia e dell'indesiderato pareggio a Genk, il Napoli ha da recuperare più di qualche punto in classifica rispetto alle prime due della classe, Inter e Juventus, impegnate nello scontro diretto. Per La Gazzetta dello Sport gli azzurri, dopo aver già perso un po' di terreno, ora gli azzurri sono obbligati a vincere:

"Adesso c’è da rilanciarsi in campionato. Perché il pari di Genk è un mezzo passo falso ma il Napoli resta primo nel girone ed è padrone del suo futuro in Champions. In A invece quella malaugurata sconfitta interna col Cagliari, non consente più passi falsi nella corsa scudetto, perché Inter e Juve volano. E visto che domani c’è lo scontro diretto a San Siro, gli azzurri devono necessariamente vincere a Torino, contro i granata, per accorciare comunque le distanze almeno con una delle prime".