Gazzetta mette pressione: "Un altro ko metterebbe in discussione l'intero progetto"

Nessuno s'aspettava la sconfitta con il Cagliari e, per quanto visto in campo, è stata sicuramente immeritata. Adesso però è tempo di voltare pagina, perché c'è il Brescia pronto ad arrivare al San Paolo e non si può davvero sbagliare. Un altro po' di pressione arriva da La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna scrive così:

"Il mercoledì nero dovrà in qualche modo lasciare il passo ad una domenica di respiro. A nessuno, da queste parti, sfiora il pensiero che anche il Brescia possa ripetere l’impresa del Cagliari. No, sarebbe troppo e non solo. Metterebbe in discussione l’intero progetto tecnico che ha come obbiettivo lo scudetto. E, dunque, il botto sarebbe davvero fragoroso considerando che l’Inter, al momento, è a più 9 in classifica e la Juventus la segue a due punti. No, un’ipotesi del genere Carlo Ancelotti non la vuole nemmeno contemplare, dal suo Napoli si aspetta una risposta immediata".