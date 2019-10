Gazzetta - Milik-Ancelotti, rapporto ottimo: il polacco ora chiede più fiducia

Dopo la sosta per le nazionali, in casa Napoli è atteso sopratutto il ritorno di Arek Milik dopo il gol con la maglia della Polonia. Lo aspetta sopratutto Carlo Ancelotti, come spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Gli piacerebbe se Ancelotti gli concedesse qualcosa in più. Tra i due il rapporto è ottimo, il tecnico lo segue con grande attenzione e ne aspetta il ritorno alla forma migliore per ritrovare quell’attaccante visto nella passata stagione, che gli ha garantito 20 gol".