Gazzetta: "Milik confermato riferimento offensivo. C'è una soluzione che Ancelotti non scarta"

Non arriverà una prima punta secondo La Gazzetta dello Sport, secondo cui il Napoli punterà ancora sulla coppia formata da Mertens e Milik (e su Insigne). Il quotidiano rosa oggi in edicola scrive così: "Quest’anno, si ripartirà nuovamente col modulo della passata stagione, ovvero, il 4-4-2 anche se Ancelotti ha spiegato che questo sarà lo schema base, perché in fase offensiva, il suo Napoli potrà attaccare anche con 4 punte. Potrebbe essere Milik, inizialmente, il riferimento offensivo, mentre Mertens ha abbandonato da tempo l’idea di ritornare sull’esterno sinistro. Potrebbero giocare anche insieme, una soluzione che l’allenatore non ha mai scartato, anche se comporterebbe l’esclusione di Lorenzo Insigne".