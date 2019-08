Gazzetta - Milik ha la fiducia di Ancelotti, ma se arriva Icardi sarà sul mercato: la situazione

Non sembra essere in programma per ora il rinnovo di contratto di Arkadiusz Milik, che potrebbe essere coinvolto nel valzer degli attaccanti in programma per le big di Serie A. Il polacco gode ancora della fiducia del suo allenatore, ma se arrivasse un grande nome là davanti potrebbe finire sul mercato, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Almeno nella fase iniziale, il punto di riferimento offensivo sarà Arek Milik: l’allenatore continuerà a dargli fiducia anche se si aspetta dal mercato il colpo grosso, ovvero Mauro Icardi, del quale parliamo in un’altra parte del giornale. Il nazionale polacco sta pagando il lavoro della preparazione: ha una struttura fisica pesante ed ha bisogno di un tempo maggiore per trovare la giusta forma. In queste prime amichevoli s’è visto poco o niente, ha realizzato un solo gol, a Edimburgo, contro il Liverpool. Poi, una paio di flop tra l’amichevole di Marsiglia e le due contro il Barcellona, negli Stati Uniti. Nonostante tutto, ha in Ancelotti un estimatore. Ma fino a quando? C’è la concreta possibilità che se dovesse arrivare il centravanti lui venga messo sul mercato: piace alla Roma".