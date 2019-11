Gazzetta - Milik, notizie poco confortanti: rischia di saltare il Milan

Dalla Polonia arrivano notizie poco confortanti per Arek Milik. L’attaccante è rientrato in Italia dopo esser stato convocato dalla sua Nazionale. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che oggi la punta polacca sarà a Caste Volturno e le sue condizioni verranno accertate dai sanitari del club. C’è il rischio, a questo punto, che Ancelotti debba rinunciarvi per la gara con il Milan in programma dopo la sosta a San Siro. Col polacco potrebbero mancare anche Allan, Manolas e Ghoulam che continuano il lavoro differenziato.