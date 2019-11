Gazzetta - Milik, presto la firma sul rinnovo: ritrovato feeling con la piazza

Il feeling è tornato e presto potrebbe arrivare la firma sul prolungamento del contratto. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Arek Milik, che a breve dovrebbe dunque firmare il nuovo contratto con il club azzurro. Intanto la rosea ne esalta la media realizzativa: "E dopo quell’inizio complicato ecco la serie aperta in campionato: in gol da tre turni consecutivi: doppietta al Verona, poi Spal e Atalanta. Purtroppo non basta sempre per vincere. Ma anche in questo caso Arek pensa positivo, oltre gli arbitraggi e le polemiche: "Per vincere dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti".