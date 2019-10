Gazzetta - Milik può restare fuori a Salisburgo: Ancelotti cambierà ancora formazione

Nuovi cambiamenti di formazione per Carlo Ancelotti in vista della trasferta di Champions League. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prevede un'esclusione a sorpresa: "Mercoledì sera c’è la trasferta di Salisburgo, è lì che il Napoli andrà a giocarsi buona parte delle possibilità di accedere agli ottavi di finale. La vittoria contro il Verona ha riportato un tantino di fiducia in più nell’ambiente napoletano e dato carica ai protagonisti. È probabile che per la gara di Champions League Ancelotti cambi ancora formazione, sarebbe l’undicesima su altrettante partite, e che Milik possa cedere il posto a Mertens anche se non sarà facile rinunciare all’attaccante polacco: per lui, il turnover può attendere".