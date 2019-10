Gazzetta - Napoli brutto e sconclusionato, già vanificati gli effetti del successo sul Liverpool

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il pari del Napoli col Genk, risultato inaspettato e anche deludente: "Dagli elogi della sofferenza alle recriminazioni sulla sfortuna, Carlo Ancelotti versione belga non convince, anche se capiamo che un allenatore debba difendere il gruppo e ripartire in fretta. Il Napoli visto a Genk è stato bruttino e sconclusionato, soffrendo una squadra che ci ha messo tutta l’anima e l’intensità possibile. Ma se i campioni del Belgio non hanno mai vinto in 14 gare di Champions nei gironi e nessuno ha saputo far peggio un motivo ci sarà. D’accordo, qui sono cresciuti tanti campioni, ma se togliamo l’ottimo mediano norvegese Berge e il funambolico giapponese Ito il resto non è proprio formazione da poter far tremare il Napoli. La qualificazione al momento non è a rischio, ma gli effetti positivi della bellissima vittoria sul Liverpool sono stati già vanificati: in classifica e nel rendimento del gruppo".