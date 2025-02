Gazzetta - Napoli claudicante, l'Inter può dare mazzata pesante allo scudetto

Momento decisivo della stagione dopo il sorpasso dell'Inter al Napoli. Ora i nerazzurri sono in vetta e sabato c'è la super sfida del Maradona. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive: “L’Inter ha ronzato per un po’ attorno alla preda, ha smarrito qua e là delle occasioni per infastidire un Napoli claudicante, ma alla fine tac: la puntura al momento giusto. Lo scontro diretto non serve più a frenare l’onda della squadra di Conte, ma anzi può essere l’occasione per dare una mazzata pesante per la corsa scudetto”, si legge sul quotidiano.