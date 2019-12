Gazzetta - Napoli ha un'arma per convincere Ibra, ma ha poche chance

Zlatan Ibrahimovic ha deciso: vuole tornare in Italia. Le sue parole fanno capire che la Serie A è pronto a riabbracciarlo. Tutti gli indizi portano al Milan ma sullo sfondo resiste il Napoli, che garantirebbe a Zlatan il palcoscenico della Champions: il momento, però, non è dei migliori. In sintesi, secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli e il Bologna, altro club interessato, hanno poche chance e in generale nessuno ha interesse a partecipare ad aste. Il Milan, lentamente, si avvicina al ritorno di Zlatan.