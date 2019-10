Gazzetta - Napoli in crisi d'identità, Ancelotti cerca ancora l'assetto migliore

Una crisi d’identità? Potrebbe darsi. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola prova a riassumere così la situazione in casa azzurra dopo il pareggio di Torino: "Il Napoli fa fatica a ritrovarsi, mentre Carlo Ancelotti è alla ricerca della soluzione tattica migliore per dare un assetto definitivo alla squadra. Gli ultimi risultati hanno evidenziato una squadra dimessa, spesso remissiva, che ha ceduto l’iniziativa all’avversario, subendone il gioco. Un aspetto inusuale, che ha poco a che spartire con le idee dell’allenatore. Il Napoli è stato costruito per offendere e per portare la difesa a ridosso del centrocampo, per accorciare le distanze tra i reparti ma, soprattutto, per restare il maggior tempo possibile nella metà campo avversaria. Qualcosa non sta funzionando se è vero che l’attacco nelle ultime tre partite (Cagliari, Brescia e Genk) ha segnato soltanto 2 reti, per giunta entrambe contro il Brescia. Il gioco non sta entusiasmando, manca una mente pensante a centrocampo.