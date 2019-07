Gazzetta - New entry sulla lista di Giuntoli, sondato il terreno per il '99 uruguaiano Ginella

Il mercato definisce trame sempre nuove, da analizzare giorno dopo giorno con nomi che in continuazione fanno capolino nelle liste dei vari direttori sportivo. L'edizione di oggi svela come il Napoli stia lavorando per una new entry per il mercato azzurro, ovverto Francisco Ginella (20), centrocampista centrale del Wanderers: "L’altro è una new entry: Francisco Ginella, 20 anni, uruguaiano, in forza al Wanderers Montevideo. Giuntoli ha chiesto informazioni tramite Vincenzo D’Ippolito, l’intermediario che ha già portato al Napoli Gargano e Bogliacino, e che ha contribuito all’arrivo di Cavani al Palermo".