Gazzetta non dà attenuanti al Napoli: "Crisi palpabile, senza Champions sarebbe un dramma"

Il Napoli cade all'Olimpico e incappa nel terzo k.o. stagionale in campionato dopo quelli con Juventus e Cagliari. I punti di distanza dalla vetta sono già 11, mentre quelli dall'Inter seconda sono 10. Un'enormità, dopo appena 11 giornate di campionato. E infatti La Gazzetta dello Sport parla di una vera e propria crisi azzurra:

"Sprofondo Napoli. E, stavolta, non ci sono attenuanti. La crisi è palpabile, tanto evidente che prevale l’incredulità in questo momento. La sconfitta dell’Olimpico ha rimarcato le sofferenze di questa squadra, incapace di concretizzare e di chiudere le partite. Il Napoli non vince da tre partite, ha raccolto la miseria di due punti dopo i pareggi con Spal e Atalanta e il crollo dell’Olimpico. La classifica comincia a preoccupare, se il campionato finisse adesso, Ancelotti e i suoi sarebbero fuori dalla Champions League. Solo l’idea di un buco del genere mette in apprensione, Aurelio De Laurentiis. Da anni, la definizione del suo progetto tende solo a uno dei 4 posti disponibili per entrare nell’Europa che conta. Si, lo scudetto resta l’obbiettivo, ma poco importa se non dovesse vincerlo. Il dramma vero si consumerebbe con la mancata partecipazione alla prossima Champions che gli appesantirebbe il bilancio di una settantina di milioni di euro, tra introiti Uefa e tutto ciò che comporta l’indotto".