Gazzetta - Non solo James, Verdi e Inglese via per finanziare un altro colpo in attacco

Gli acquisti, sì, ma anche le cessioni che sono ugualmente importanti. Perché il Napoli ha bisogno anche di rientrare delle spese che quasi certamente saranno fatte per portare alle pendici del Vesuvio James Rodriguez e Kostas Manolas. Come? Lasciando partire qualcuno degli esuberi che potrebbero garantire un gruzzoletto niente male, grazie al quale Cristiano Giuntoli potrebbe poi dare l'assalto anche a James Rodriguez. Sulla lista cessioni ci sono Simone Verdi e Roberto Inglese, per i quali il Napoli chiede rispettivamente 30 e 25 milioni di euro, come scrive La Gazzetta dello Sport:



"In questo momento Giuntoli è concentrato sulla definizione dell’operazione Manolas. Ma ci sono altre situazioni di mercato attenzionate, che presto potrebbero portare ottime nuove per il Napoli. Infatti Roberto Inglese e Simone Verdi hanno parecchi pretendenti e dunque dalla Fiorentina all’Atalanta; dalla Sampdoria al Torino: chi vorrà rinforzarsi con uno dei due dovrà avvicinarsi alle richieste del Napoli, 30 milioni per il centravanti e 25 per l’esterno offensivo ex Bologna. Se così fosse significherebbe che fra qualche settimana il club azzurro disporrebbe di circa 50 milioni ulteriori, che consentirebbero di muoversi più agevolmente sui fronti costosi degli attaccanti: quelli che portano al colombiano James Rodriguez e al messicano Hirving Lozano".