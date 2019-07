Gazzetta - Non solo Veretout a centrocampo: spuntano tre alternative, c'è anche Pulgar

Non c'è solo Jordan Veretout come obiettivo del Napoli a centrocampo. La società valuta diversi profili, tra questi anche Pulgar del Bologna ed Elmas del Fenerbahce. Sono loro le alternative al centrocampista viola. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il francese resta la priorità ma sullo sfondo ci sono anche questi due nomi che il Napoli sta monitorando per il futuro. A loro si aggiunge anche il giovane Almendra del Boca Juniors.