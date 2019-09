Gazzetta - Oggi l'Eca rinnova il suo board: possibile ruolo di prestigio per ADL che 'sfida' Zhang

Oggi l’Eca rinnoverà il suo Board e potrebbe profilarsi all’orizzonte un «derby» italiano per l’unica poltrona disponibile tra Steven Zhang e Aurelio De Laurentiis, lasciata libera dal milanista Ivan Gazidis che sarà destinato ad altri incarichi. Quasi una sfida Inter-Napoli per aggiungersi alla Juve che all’Eca ha invece un posto di diritto in quanto Andrea Agnelli è il presidente. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Gira voce che Zhang potrebbe essere eletto nel Board, mentre De Laurentiis andrebbe al Club Competition Committee, che è poi la commissione Uefa che decide formati e regolamenti delle coppe. Oggi si vota e tutto è possibile".

Sulla notizia è intervenuto indirettamente De Laurentiis che ha smentito, intervistato da Sky Sport: "C’è stata una mala informazione che ha contrapposto me e Zhang in ruoli completamente diversi. Io e il presidente dell’Inter ci stimiamo e non saremo mai andati a competere per uno stesso ruolo, al massimo ci saremmo accordati precedentemente. Ho sempre puntato alla CCE, Club Competition Committee, che è un comitato per stabilire quali sono le competizioni dei club per il futuro. C’è molto da lavorare. Già si sta parlando del periodo 2024/27, ci sono state varie previsioni e ipotesi, ma voi sapete meglio di me che il mondo è in continua evoluzione e questa continua evoluzione porterà sempre di anno in anno delle novità. Bisognerà essere estremamente attenti a prevedere i cambiamenti e mai ad adeguarsi perché chi si adegua parte ovviamente in ritardo, mentre chi progetta può avere piacevoli vantaggi".