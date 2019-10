Gazzetta - Operazione Ibra non semplice, ma parti ben disposte: in Mls sponsor da oltre 20mln

Zlatan Ibrahimovic può tornare in Italia. Tante squadre lo corteggiano. Tra queste il Napoli. Il nodo principale resta, ovviamente, l'ingaggio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che il suo ultimo ingaggio in Mls è stato di 7,2 milioni di dollari a stagione, ma in ballo ci sono anche i contratti di sponsorizzazione che valgono almeno il triplo. Il quotidiano scrive: "Si sa che De Laurentiis nei suoi contratti ingloba sempre tutti i diritti di immagine dei suoi dipendenti, calciatori o attori che siano. Dunque l’operazione non si presenta semplice, anche se le parti appaiono ben disposte. Per quello che riguarda la compatibilità tecnica, in una squadra che ha almeno 5 attaccanti di ottimo livello per 2 posti, Ancelotti è parso aprire alla soluzione e a chi gli ha fatto notare i 38 anni del centravanti".