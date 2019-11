Gazzetta - Ora ADL esige risposte dalla squadra: Insigne è l'osservato speciale

Per ripartire e risalire la classifica Aurelio De Laurentiis chiede a tutta la squadra di prendersi maggiori responsabilità. Stando a quanto scritto dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro, consapevole delle qualità della rosa a disposizione di Ancelotti, adesso chiede delle risposte ai calciatori. Tra gli osservati speciali c'è Lorenzo Insigne, in gol ieri in Nazionale, il primo che dovrà dimostrare in campo il suo reale valore, smarrito nelle ultime settimane.