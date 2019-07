Gazzetta - Ounas la carta vincente per Veretout: ADL fissa il prezzo dell'algerino

E’ la settimana di Jordan Veretout. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, questa sarà la settimana decisiva per conoscere il futuro del centrocampista francese: "Daniele Pradè, che finalmente da oggi diventa operativo, ha in agenda due incontri con i dirigenti di Milan e Napoli per discutere la cessione del centrocampista. Il francese ha informato la Fiorentina che entrambe queste soluzioni gli sono gradite. Ma né il Milan, né il Napoli sono disposti a pagare i 25 milioni in contanti richiesti dai manager di Commisso. Ecco perché è necessario aprire una trattativa. Con questo scenario è il Napoli ad avere un piccolo ma prezioso vantaggio. Tra i partenopei c’è un’opzione tecnica che interessa molto sia a Pradè che a Montella e cioè l’esterno d’attacco Ounas. De Laurentiis chiede 12 milioni e tutta una serie di bonus per cedere il suo gioiellino. Un talento che potrebbe esplodere avendo la possibilità di giocare con continuità. Un accordo è possibile".