Gazzetta paragona Napoli e Juve: "Forbice ampia solo in attacco, sacrosanta la crociata per Icardi"

Cosa manca alle big di Serie A per essere competitive? Il Napoli è avanti o dietro rispetto alle altre? La Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dall'inizio del campionato, fa il paragone tra gli azzurri e la Juventus, le due principali rivali per lo scudetto: "La mediana di Ancelotti, con un Fabian Ruiz in odore di consacrazione, e la difesa dei Manolas-Koulibaly reggono il confronto con la Juve. E’ davanti che si spalanca la forbice. Bravo Milik, ma troppo tenero.

[...] Sacrosanta la crociata per Icardi o per un pistolero simile. Dovesse arrivare anche un anello di genio (James) per saldare mediana e centravanti, si potrebbero togliere i limiti al sogno, anche perché il napoli, tra la squadre di vertice, è l’unica che non ha cambiato mister e può sgommare al via senza rodaggio.