Gazzetta - Post-Albiol, nessuna fretta: la priorità è sfoltire la rosa

"Giuntoli ha sempre tante opzioni sul tavolo ma in difesa non ha fretta di intervenire perché quattro centrali ci sono e prenderne di più forti di Maksimovic alle cifre del Napoli non è facile". Scrive così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla questione difesa in casa Napoli. Senza Albiol, c'è un nuovo centrale da acquistare. Ma senza fretta, secondo la Rosea:



"Si vagliano comunque diverse candidature (compresi Pezzella e Milenkovic della Fiorentina) perché Manolas potrebbe restare un sogno. Ora, però, si ragiona per priorità e la priorità è vendere per sfoltire la rosa. In attacco, ad esempio, arriverà una punta centrale ma De Laurentiis vorrebbe cedere prima Inglese così da far cassa e spazio al nuovo arrivo".