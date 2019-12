Gazzetta presenta Lobotka: "Non è facile rubargli palla in uscita, ama velocizzare l'azione"

Come gioca e quali sono le principali qualità di Stanislav Lobotka, regista slovacco del Celta Vigo? Ne parla nel dettaglio l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Calcisticamente intelligente, è svelto nell’intravedere gli spazi giusti dove servire il compagno nell’impostazione della manovra. Non è semplice attaccarlo quando esce palla al piede per avviare l’azione, perché è molto abile nel difendere il pallone fuori dalla propria area, agevolato com’è da un fisico forzuto, caratterizzato dal baricentro basso. Non ama troppo tenere palla, preferisce velocizzare l’azione, evitando spesso quegli inutili passaggi laterali che rallentano la manovra".