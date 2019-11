Gazzetta - Preso a pallonate il Salisburgo, una gara così non può finire 1-1

Elogi e critiche al Napoli da parte de La Gazzetta dello Sport nel commento della sfida col Salisburgo. Bel gioco ma tanti errori. Il quotidiano, infatti, scrive: "Non può finire 1-1 una partita così. L’urlo degli ottavi resta strozzato in gola, ma arriverà. A Liverpool, o forse con il Genk, ma arriverà. Il Napoli prende a pallonate il Salisburgo ma spreca il possibile e l’impossibile, per di più regalando un rigore per una (non nuova) follia di Koulibaly che mette la sfida subito in salita. Poi, una sfilata di situazioni-gol da far paura: trenta occasioni, ventiquattro tiri, un palo, una traversa, il gol di Lozano che non è neanche la cosa più bella della serata".