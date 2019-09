Gazzetta - Problemi in mediana, con la Samp Ancelotti pensa al cambio modulo

Possibili novità a centrocampo in vista della sfida alla Sampdoria? Ad analizzare l'argomento è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La fase iniziale ha contemplato i due mediani e il tridente alle spalle dell’unica punta. E lì in mezzo non tutto ha funzionato. Di Allan s’è detto del ritardo fisico, di Zileinski che agisce meglio da interno o esterno a sinistra, mentre di Fabian Ruiz si è discusso sulla poca adattabilità nel ruolo di trequartista. A Torino, nel secondo tempo, Ancelotti è passato al centrocampo a 4 e la rimonta è stata determinata anche dal rendimento di Fabian Ruiz schierato nel ruolo di interno. Potrebbe essere il 4-4-2, dunque, il modulo iniziale contro la Sampdoria: potrebbe mancare Elmas che si è infortunato in nazionale. Per lui, un problema alla caviglia.