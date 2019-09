Gazzetta - Quattro cambi per Ancelotti a Lecce: in attacco Llorente con Lozano

Quattro cambi per la sfida di domenica a Lecce. E' quanto riporta il grafico formazioni proposto quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport che conferma Meret in porta ed i due centrali, ma indica Malcuit e Ghoulam come laterali. A centrocampo Zielinski con Allan ed in attacco Llorente con Lozano. Nel Lecce 4-3-1-2 con Mancosu dietro Falco e Babacar.