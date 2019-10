Gazzetta recrimina: "Addio di Albiol ha inciso più di quanto si pensasse..."

Quanto pesa l'assenza in difesa di Raul Albiol? Per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'assenza dello spagnolo sta pesando più di quanto previsto sul reparto arretrato: "In questo suo lavoro, l’allenatore non ha trovato la sponda dei giocatori. In tanti non stanno rendendo per le rispettive qualità. In difesa, manca quell’equilibrio che ne aveva caratterizzato il rendimento negli anni passati. Probabilmente, l’assenza di Albiol ha inciso più di quanto si pensasse e il ritardo di condizione di Koulibaly ha creato qualche danno di troppo. La questione della fascia sinistra, poi, è diventata qualcosa di serio. Mario Rui è fermo per un infortunio muscolare, mentre Ghoulam stenta a riprendersi dopo i due interventi al ginocchio. A Genk, Ancelotti ha spostato Di Lorenzo a sinistra, inserendo Malcuit sulla destra".