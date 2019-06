Gazzetta ribadisce: "James-Lozano per la cessione di uno tra Allan e Insigne"

James Rodriguez e Lozano per la cessione di un big. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rilancia le indiscrezioni di ieri e spiega che, per finanziare il doppio colpo, il Napoli cederà almeno un calciatore considerato top "per far quadrare i conti, che altrimenti non tornerebbero nemmeno al fantacalcio" si legge. Chi? Koulibaly è incedibile, mentre sul mercato quelli più ambiti diventano il centrocampista brasiliano Allan e l’attaccante azzurro Lorenzo Insigne. "Se si delineasse il doppio colpo, Ancelotti – che ha sempre condiviso la politica di De Laurentiis – asseconderebbe il sacrificio di un big" conclude il quotidiano oggi in edicola.