Gazzetta ribadisce: "Nessuna prova tv per Mertens, si sono già pronunciati arbitro e Var"

Dries Mertens è finito nelle cronache post partita per il rigore «procuratosi» ai limiti della simulazione. Come era prevedibile non ci sarà uso della prova televisiva, visto che sull’episodio oltre all’arbitro si era pronunciata anche la Var, sbagliando entrambi perché il rigore non c’era. Da parte sua il belga ha evitato ogni polemica e il suo post su Instagram di ieri, dedicato alla sua Juliette, nella giornata mondiale dei cani, si è riempito di provocazioni e insulti cui non ha risposto. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.