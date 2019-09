Gazzetta - Rivoluzione Ancelotti: sette cambi rispetto al Liverpool, esordio per Milik

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte dei due allenatori, Ancelotti e Liverani, in vista del match di domani pomeriggio: per il Napoli saranno addirittura sette i cambi rispetto al Liverpool. I "superstiti" della sfida di martedì sono Manolas, Allan, Insigne e Lozano. Per il resto spazio a Ospina, Malcuit, Ghoulam, Elmas e, soprattutto, Milik. Per lui esordio assoluto.

Ecco la probabile formazione: Ospina; Malcuit, Maksimovic, Manolas, Ghoulam; Zielinski, Allan, Elmas, Insigne; Lozano, Milik.