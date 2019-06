Gazzetta - Samp a caccia di Verdi, il Napoli fissa il prezzo: primo sondaggio con ADL

Caccia a Simone Verdi per la Sampdoria. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che prova a fare il punto sulla trattativa: "Adesso, appunto, l’attenzione si sposta su Simone Verdi, giocatore considerato ideale per attitudine, duttilità e caratteristiche tecniche ad essere inserito nel tridente offensivo blucerchiato. Di Francesco ha espresso il suo gradimento, la Samp avrebbe effettuato un primo sondaggio, anche se il club di De Laurentiis - che lo aveva pagato venticinque milioni - accetterebbe di privarsene soltanto a patto di recuperare buona parte dell’investimento fatto soltanto un anno fa. Verdi ha mercato, piace anche ad altri club ed allenatori (Mazzarri è uno di questi), ma sino ad oggi la cifra richiesta dalla sua società (venti milioni) è giudicata generalmente troppo alta. Se il Napoli non accetterà di scendere, difficilmente l’affare potrebbe andare in porto, anche perché se è vero che la trattativa in uscita per Praet e Andersen frutterà sicuramente una cospicua plusvalenza, la Samp intende continuare a rispettare i suoi rigidi parametri per gli investimenti sul mercato. Il tempo non manca, le parti torneranno a sentirsi. Il nome, comunque, intriga parecchio, perché il 4-3-3 sposato da Di Francesco necessiterà ovviamente di interpreti idonei per potere rendere al meglio. Il cambio di modulo rispetto ai tre anni della gestione-Giampaolo, fra l’altro, imporranno correttivi importanti a livello globale della rosa, quindi sarà doppiamente importante entrare tutte le scelte sul mercato. Facile dunque intuire il motivo per cui un esterno offensivo come il giocatore del Napoli, capace anche di giocare al centro, bravo con entrambi i piedi, tecnico e rapidissimo in campo risolverebbe (non solo sulla carta) quasi tutti i possibili problemi offensivi della nuova Sampdoria pronta a svoltare".