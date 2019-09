Gazzetta - San Paolo sarà presidiato per affluenza tranquilla: centinaia di agenti vigileranno sul settore ospiti

Ha destato sconcerto, nell’ambiente napoletano, il comunicato emesso dal Liverpool e rivolto ai circa 1.500 tifosi dei Reds che seguiranno la squadra a Napoli. Massima prudenza per evitare pericoli, e invece - riporta La Gazzetta dello Sport - il San Paolo e le zone limitrofe saranno presidiate sin dalle prime ore del pomeriggio per permettere un’affluenza tranquilla. Ecco quanto si legge: "Il settore destinato ai tifosi del Liverpool, poi, sarà attenzionato da centinaia di agenti delle forze dell’ordine che vigileranno prima, durante e dopo la gara. Altrettanto sarà disposto per le strade di accesso all’impianto di Fuorigrotta per evitare rappresaglie da parte dei tifosi più agitati".