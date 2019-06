Gazzetta - Sarri-Juve, il Chelsea dà l'ok ma c'è da definire l'indennizzo: la situazione

Ieri nel vertice londinese Maurizio Sarri ha fatto un altro deciso passo verso la Juventus. A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come ieri a Londra c’è stato un lungo faccia a faccia tra la zarina, Maurizio Sarri e l’intermediario bianconero, Fahli Ramadani. In sostanza il Chelsea dà il via libera (con il sì di Abramovich sullo sfondo), spiega la rosea. I Blues, comunque, chiedono tempo per definire i dettagli per l’investitura del successore: quasi certamente la bandiera Frank Lampard, ancora sotto contratto con il Derby County.

L'INDENNIZZO - Saranno necessari nuovi incontri per limare alcune clausole della separazione anticipata, ma soprattutto vanno stabilite le modalità di pagamento dell’indennizzo da 6 milioni di euro che i campioni d’Italia riconosceranno al Chelsea, si legge ancora sulla Gazzetta che rivela anche una possibile ipotesi: su quest’ultimo aspetto ci sono delle variabili, come il possibile acquisto di Emerson Palmieri dai bianconeri con un prezzo «tarato».