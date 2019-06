Gazzetta - Sarri-Juve: si aspetta l'ok Abramovich. Mistero sui tempi, il Chelsea non dà certezze

Prosegue al rallentatore la trattativa per portare Maurizio Sarri alla Juventus. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione: Fali Ramadani ieri ha incontrato il Chelsea per definire un accordo tra le parti, non semplice, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare una risposta da Abramovich. I Blues non danno grandi certezze, ma è ragionevole pensare che un via libera porterebbe a una rapida svolta, considerato che la Juventus e Sarri hanno un accordo da tempo, spiega il quotidiano. I tempi restano misteriosi e stando alla rosea non è scontato che l’annuncio arrivi nelle prossime 48 ore. "Piuttosto, è naturale chiedersi se la Juventus sia davvero nella condizione di dipendere dalla decisione di Abramovich, proprietario con cui può diventare molto complicato trattare una separazione", chiosa la rosea.