Gazzetta - Sarri sarà in tribuna: prima della gara e all'intervallo parlerà con la squadra negli spogliatoi

La polmonite è in netto miglioramento, ma Maurizio Sarri non sarà in panchina domani sera contro il Napoli. Il tecnico della Juventus resterà in tribuna. Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore azzurro Sarri dovrebbe andare comunque negli spogliatoi per parlare con la squadra prima, all’intervallo e dopo.