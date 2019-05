Gazzetta - Sarri spinge col Chelsea per andare alla Juve: oggi incontro decisivo

E' partito il conto alla rovescia per il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. Ulteriori retroscena sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: Marina ha detto sì, c'è lìintesa per l'indennizzo di circa 6 milioni, ma l'ultima parola spetta ad Abramovich. Sarri, che ha spinto per essere liberato, è in attesa. Oggi ci sarà l'atteso incontro tra il suo procuratore e il tecnico per parlare del futuro. Ore decisive: Sarri si avvicina sempre di più alla Juventus.