Gazzetta - Se si mettessero da parte avvocati e carte bollate, situazione Napoli potrebbe risolversi in fretta

La continuità è un concetto sconosciuto a questo Napoli. Questa l'amara considerazione della Gazzetta dello Sport, che continua però a credere nel potenziale della rosa azzurra: "Sicuramente ci sono delle attenuanti, ma se Ancelotti non riesce a trovare in fretta delle soluzioni per focalizzare i problemi, risolverli e invertire questa tendenza negativa, il tempo potrebbe scadere. Serve, e in fretta, riprendere in campionato un ritmo all’altezza del potenziale della rosa, che può essere inferiore solo a quella della Juventus, e dunque ha tutte le armi per risalire la classifica e tornare in zona Champions. Sembra assurdo, in questo momento in cui tutto appare un incubo in casa Napoli, ma se si tornasse a ragionare solo di calcio, lasciando perdere avvocati e carte bollate, la situazione potrebbe risolversi pure in fretta. Anche perché, ci riflettano i giocatori, il prossimo allenatore sarebbe con certezza un sergente di ferro".