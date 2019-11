Gazzetta - Senatori spingono per il ritorno al 4-3-3, ma Ancelotti continua per la sua strada

I senatori spingono per il ritorno al 4-3-3, ma Ancelotti continua per la sua strada. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ieri mattina – a parte Ospina che stava rientrando dalla Colombia – si sono allenati tutti i nazionali tornati dagli impegni internazionale. Nessun discorso ridondante nello spogliatoio, ma lavoro tattico in campo. Varie prove, ma sempre con il 4-4-2. Nessun test con il 4-3-3, il sistema che la parte «vecchia» della squadra non ha nascosto più volte di preferire, parlandone proprio con Ancelotti. Che starà facendo le sue valutazioni sulla squadra da presentare domani sera, basandosi soprattutto sulle condizioni di chi è rientrato da martedì in poi".