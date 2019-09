Gazzetta sentenzia su Klopp: "Unico modo per vincere al San Paolo sarebbe allenare il Napoli"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport analizza la vittoria del Napoli di ieri contro il Liverpool, soffermandosi su Klopp e la terza sconfitta del tecnico tedesco al San Paolo: "Giusto però godersi l’attimo di un Napoli maturo, di spessore internazionale, lucido per strategia e applicazione. Jurgen Klopp incassa la sua terza sconfitta al San Paolo, una da allenatore del Borussia Dortmund e due da tecnico dei rossi inglesi. Klopp è gioviale, sorridente, ironico, per certi versi un tedesco napoletano. Lunga vita ad Ancelotti, ma ci piace pensare che l’unico modo per vincere al San Paolo sia per Klopp quello di allenare il Napoli, dove starebbe bene, anzi benissimo".