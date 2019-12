Gazzetta - Senza Champions minaccia ridimensionamento: perdita da 80 mln sul bilancio

Perdere la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un grande danno innanzitutto sul piano economico per il club azzurro. Lo spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive: "Il quarto posto, ormai, sembra un miraggio, al massimo potrebbe lottare per l’Europa League che ridimensionerebbe di parecchio, comunque, il progetto di De Laurentiis. Il Napoli è un club che si autofinanzia e non giocare la Champions League peserebbe per 70-80 milioni sul prossimo bilancio".