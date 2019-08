Gazzetta - Serve un centravanti a questo Napoli, la doppia sfida col Barcellona lo ha confermato

Tempo di valutazioni in casa Napoli dopo la doppia sfida al Barcellona. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive così: "Sull’aereo che ha riportato il Napoli in Italia, Carlo Ancelotti avrà avuto modo di valutare le due sconfitte rimediate dal Barcellona, nel doppio impegno americano. L’ultima prestazione, quella delle 4 reti subite, ha evidenziato quelle lacune che il mercato dovrebbe colmare. A cominciare dalla fase offensiva. Milik non ha giocato per un problema muscolare e al suo posto l’allenatore ha inserito Dries Mertens che nei 90’ non è mai stato pericoloso, così come tutti gli altri compagni d’attacco. Serve un centravanti a questo Napoli, a prescindere dalla qualità del gioco che riesce a esprimere".