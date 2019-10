Gazzetta si proietta a Euro2020: "Insigne a intermittenza, vedremo cosa dirà il campionato"

Non c'è da esaltarsi, ma si può sorridere. Perché l'Italia di Roberto Mancini ha trovato le sue certezze e può guardare con ottimismo a Euro2020, competizione per la quale la Nazionale ha conquistato il pass con tre turni d'anticipo. Lorenzo Insigne farà parte della spedizione? Ad oggi, diremmo quasi certamente. Ma non è tra le garanzie assolute secondo La Gazzetta dello Sport:

"A centrocampo, oltre che su Verratti, Jorginho e Barella che si integrano benissimo, può contare su cambi di qualità e prospettiva come Zaniolo e Tonali. È un reparto di livello. La difesa poggia su Bonucci e potrà affidarsi ancora a Chiellini. Donnarumma e Sirigu sono da prima fascia. In attacco bisognerà vedere cosa dirà il campionato, Immobile in Nazionale continua a non accendersi come gli capita invece con la Lazio. La sua è una luce intermittente, come quella di Insigne".