Gazzetta si proietta all'esordio di Davide Ancelotti: "Dura togliersi l'etichetta del raccomandato"

Toccherà a Davide Ancelotti molto probabilmente. Difficile, infatti, che venga accolto il ricorso di papà Carlo per la squalifica, pertanto il giovane vice si prepara all'esordio in panchina e La Gazzetta dello Sport ne parla così: "Togliersi l’etichetta del raccomandato è dura, però nello staff con un ruolo tecnico è entrato solo a Monaco di Baviera dopo essersi laureato (col papà orgoglioso che prese un volo privato Parigi-Parma per assistere alla discussione della tesi) e aver conseguito il patentino in Germania. Di sicuro in avvio un’emozione in più ci sarà, ma siamo pronti a scommettere che sarà quella di Carlo che lo guarderà dalla tribuna: con gli occhi orgogliosi del padre prima che con quelli dell’esperto tecnico".